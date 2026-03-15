11:15, 15 марта 2026

Стало известно об алкоголе в райдере у певицы Славы

Мария Большакова
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская), попавшая в скандал после выступления в состоянии алкогольного опьянения в Пензе, требует в райдере четыре бутылки вина и сигареты. Об этом стало известно изданию Shot.

Отмечается, что артистка не стала менять райдер после случая на концерте в Пезне. Уточняется, что в списке требований есть по две бутылки красного и белого вина, виски Chivas и пачка сигарет. Кроме того, говорится в сообщении, Сланевская просит организаторов платить ей и ее команде суточные. Так, сама она требует 15 тысяч рублей, а сотрудникам просит платить по пять тысяч.

Shot добавил, что возить Славу требуется на автомобиле Mercedes V-class с подушками и одеялом в салоне. При этом водителю машины запрещается разговаривать с певицей, останавливаться и использовать одеколон.

По данным издания, одно выступление Сланевской стоит 3,5 миллиона рублей.

2 марта зрители концерта в Пензе пожаловались, что Слава вышла на сцену пьяной. Сообщалось, что певица с трудом держалась на ногах и не попадала в фонограмму. За кулисами артистка заявила, что пензенцы сорвали ей концерт, и пообещала им вернуть деньги за билеты. Позднее Слава опубликовала в соцсетях видео, на котором она, плача, призналась в плохом самочувствии. Она подчеркнула, что на ее выступлении настоял концертный директор. Сланевская добавила, что хочет покончить с собой после случившегося.

