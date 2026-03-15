Трамп поставит премьера одной страны в неловкое положение

FT: Трамп поставит Санаэ Такаити в неловкое положение из-за призыва по Ирану

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп своим призывом к ряду стран отправить военные корабли в Ормузский пролив может поставить премьер-министра Японии Санаэ Такаити в неловкое положение. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего эксперта Пентагона и ЦРУ по Японии Кристофера Джонстона.

«Хотя Токио, вероятно, ожидало просьбы Трампа, она поставит Такаити в очень затруднительное положение перед ее первым визитом в Белый дом», — отмечается в статье.

Кроме того, в материале отмечается, что у Японии есть высокотехнологичные минные тральщики, которые помогли бы американским кораблям сопровождать нефтяные танкеры, но страна не может их задействовать из-за японской конституции.

Премьер-министр может помочь Америке в Ормузском проливе только тогда, когда конфликт на Ближнем Востоке закончится, а якобы оставленные Ираном мины будут считаться невостребованными.

Ранее Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Корею и Британию выйти на охрану Ормузского пролива с помощью военных кораблей. Одна из этих стран уже отказала американскому лидеру в данной просьбе.