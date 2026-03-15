22:42, 15 марта 2026Мир

В Иране назвали единственный путь к миру на Ближнем Востоке

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) Ирана Алиреза Тангсири назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке. По его словам, таковым станет изгнание США из региона, передает агентство Fars.

Офицер отметил, что в последние годы Тегеран неоднократно предупреждал страны Персидского залива, что Соединенные Штаты и западные страны не только не обеспечат безопасность, но и пожертвуют ими ради своих интересов.

«Сегодня вы видите, как они пожертвовали вами ради своих амбиций. Единственный путь к миру — это единство исламских государств и изгнание Америки из региона», — подчеркнул Тангсири.

Ранее посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти заявил, что отношениям Тегерана со странами Персидского залива для нормализации потребуется серьезный пересмотр из-за конфликта республики с США и Израилем.

