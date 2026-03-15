В КСИР заявили об освобождении танкеров с иранской нефтью в тысячах километров от страны

Действия военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) способствовали освобождению нескольких танкеров с иранской нефтью из-под ареста. Об этом сообщил командующий родом войск Алиреза Тангсири в социальной сети X.

«Действия иранским ВМС принесли свои плоды: несколько танкеров с иранской нефтью были освобождены из-под ареста», — написал Тангсири.

Командующий отметил, что освобожденные танкеры находились в тысячах километров от Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Он отметил, что за время конфликта Хаменеи пока никто не смог показать.