В ОАЭ назвали количество перехваченных за сутки ракет и дронов

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили четыре баллистические ракеты и шесть беспилотников за сутки. Об этом сообщает Минобороны ОАЭ в социальной сети X.

«15 марта 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили четыре баллистические ракеты и шесть беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана», — говорится в заявлении.

По данным Минобороны ОАЭ, всего с начала конфликта системы ПВО страны перехватили 298 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1606 дронов.

Шесть человек в ОАЭ стали жертвами обстрелов со стороны Ирана. Еще 142 человека получили ранения легкой и средней тяжести.

Ранее в городе Шарджа в ОАЭ американский танкер попал под удар и загорелся.