В российское село начали ходить медведи-воры

В село Уэлен на Чукотке начали ходить медведи-воры

В село Уэлен на Чукотке начали приходить медведи и воровать еду у местных жителей. Об этом сообщает издание «Подъем».

Женщина заметила медведя утром, когда зверь ходил по улице и пытался взломать специальный ящик для хранения моржового мяса. По словам местной жительницы, хищник пришел в село уже второй раз. Она также отметила, что сельчане уже привыкли к гостям.

«Стали часто заходить и красть запасы. Они часто ночью по центральной улице гуляют ночью или ранним утром, были случаи, что вечером, когда на улицах гуляют люди», — рассказала местная жительница.

Ранее в Хабаровском крае раненый медведь-шатун вышел к людям. Хищника заметили жители поселка Обор. По словам местных, зверь подходит прямо к жилым домам.