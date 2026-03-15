В российское село начали ходить медведи-воры

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 15 марта 2026Россия

В село Уэлен на Чукотке начали ходить медведи-воры
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В село Уэлен на Чукотке начали приходить медведи и воровать еду у местных жителей. Об этом сообщает издание «Подъем».

Женщина заметила медведя утром, когда зверь ходил по улице и пытался взломать специальный ящик для хранения моржового мяса. По словам местной жительницы, хищник пришел в село уже второй раз. Она также отметила, что сельчане уже привыкли к гостям.

«Стали часто заходить и красть запасы. Они часто ночью по центральной улице гуляют ночью или ранним утром, были случаи, что вечером, когда на улицах гуляют люди», — рассказала местная жительница.

Ранее в Хабаровском крае раненый медведь-шатун вышел к людям. Хищника заметили жители поселка Обор. По словам местных, зверь подходит прямо к жилым домам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok