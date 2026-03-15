20:07, 15 марта 2026Мир

В США раскрыли опасения Али Хаменеи относительно прихода к власти его сына

CBS: Али Хаменеи опасался, что сын Моджтаба займет должность верховного лидера
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи опасался, что его сын Моджтаба займет должность рахбара. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным издания, американская разведка распространила соответствующую информацию среди близкого окружения президента США Дональда Трампа.

«Анализ показал, что Хаменеи-старший опасался прихода к власти своего сына, аятоллы Моджтабы Хаменеи, поскольку тот, по мнению источников, считался не очень умным и неподходящим для роли лидера», — говорится в материале.

Али Хаменеи также был в курсе проблем в личной жизни своего сына, заявили собеседники издания.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Глава Белого дома также призвал нового иранского лидера сдаться, если он еще жив.

