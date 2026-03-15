23:12, 15 марта 2026Россия

Миляев: В Туле произошло возгорание возле металлургического завода
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Туле произошло возгорание возле металлургического завода, об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Max.

«Сегодня вечером жители Тулы заметили возгорание в районе Косогорского металлургического завода», — заявил губернатор.

Миляев добавил, что инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса, это разовое возгорание водорода. Предприятие работает штатно, экологическая угроза отсутствует.

Ранее из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Тихорецка Краснодарского края произошло возгорание на территории нефтебазы.

