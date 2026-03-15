Власти сообщили о пострадавших при ударе ВСУ по росийскому регоину

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 15 марта 2026

Хинштейн: Три человека пострадали из-за атаки ВСУ по поселку Коренево
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото. Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по послку Коренево Курской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram.

По данным властей, у 56-летней пострадавшей женщины выявили ранение правого плеча и бедра, у 49-летней женщины — ранение левого бедра и правой ноги, а у 57-летнего мужчины — ранение головы, повреждения груди и слепое ранение спины, руки, стопы, плеча и кисти.

Всем троим оказана первая помощь. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника ВСУ по территорию сельхозпредприятия в селе Чаусы Погарского района. По его словам, в результате ранен мирный житель, а также поврежден трактор.

Кроме того, в ночь с 14 по 15 марта ВСУ выпустили 12 ракет по Белгороду. Как рассказал губернатор Вячеслав Глалков, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, пять квартир, частный дом, соцобъект и 11 автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok