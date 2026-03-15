Власти сообщили о пострадавших при ударе ВСУ по росийскому регоину

Хинштейн: Три человека пострадали из-за атаки ВСУ по поселку Коренево

В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по послку Коренево Курской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram.

По данным властей, у 56-летней пострадавшей женщины выявили ранение правого плеча и бедра, у 49-летней женщины — ранение левого бедра и правой ноги, а у 57-летнего мужчины — ранение головы, повреждения груди и слепое ранение спины, руки, стопы, плеча и кисти.

Всем троим оказана первая помощь. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника ВСУ по территорию сельхозпредприятия в селе Чаусы Погарского района. По его словам, в результате ранен мирный житель, а также поврежден трактор.

Кроме того, в ночь с 14 по 15 марта ВСУ выпустили 12 ракет по Белгороду. Как рассказал губернатор Вячеслав Глалков, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, пять квартир, частный дом, соцобъект и 11 автомобилей.