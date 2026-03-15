Дроны-камикадзе ВСУ атаковали предприятие в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз: При атаке ВСУ на сельхозпредприятие ранен мужчина

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Чаусы Погарского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате ранен мирный житель, а также поврежден трактор. Мужчину доставили в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь с 14 по 15 марта ВСУ выпустили по столице региона 12 ракет. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, пять квартир, частный дом, соцобъект и 11 автомобилей.

Кроме того, 15 марта ВСУ продолжили попытки атаковать Москву. Начиная с утра воскресенья мэр столицы Сергей Собянин в течение дня сообщил о 38 сбитых средствами противовоздушной обороны дронах.