16:35, 15 марта 2026

Военкор прокомментировал грубый отказ Ушакова приехавшим в Москву советникам Макрона

Военкор Коц заявил о выставленных на мороз из Кремля «французских шаромыжниках»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Российский военкор Александр Коц, комментируя публикацию газеты Financial Times (FT), заявил о выставленных на мороз из Кремля «французских шаромыжниках». Соответствующую публикацию он разместил в Telegram-канале.

«Очень надеюсь, что это правда. Шаромыжников снова выставили на мороз. По народной легенде, это слово появилось в 1812 году, когда войска Наполеона отступали из Москвы в температуру, при которой ртуть в градуснике лопается», — написал военкор.

По словам Коца, в то время французы стучались в дома крестьян в поисках тепла и еды с помощью фразы «Сher ami», что в переводе с французского означает «Дорогой друг».

«На что крестьяне отвечали, как якобы [помощник президента России Юрий] Ушаков: "На хер пошли, шерамижники!"» — рассказал Коц.

По данным FT, представители Франции посещали Россию, чтобы добиться от Москвы признания места Европы в диалоге по Украине. Ответ помощника президента России Юрия Ушакова был отрицательным.

