Военные ресурсы Израиля, США и Ирана сравнили

Полковник Матвийчук: Иран оказался в более выигрышной ситуации, чем Израиль

Военный ресурсы Израиля и США в рамках конфликта с Ираном могут оказаться заметно скромнее, чем у их соперника, заметил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что Иран не зависит от внешних поставок и долго копил оружие.

«Ни у США, ни у Израиля нет достаточного количества запасов для длительных операций. Они рассчитывали на быструю победу. И поэтому израильтяне уже выдыхаются — они всегда зависели от поставок США. США же потеряли уже почти все свои базы, запасы. И пока мы не видим, чтобы какие-то корабли перебрасывали силы и средства на Ближний Восток», — сказал Матвийчук.

Иран, как считает полковник, оказался в более выигрышной ситуации, потому что долго готовился к возможному конфликту, накопил и укрыл много ресурсов в горах и под землей. Кроме того, как отметил Матвийчук, Иран не находится в зависимости от внешних поставок.

«Когда Израиль говорит о том, что конфликт продлится еще две-три недели, он, вероятно, исходит из собственных возможностей и надеется, что к этому сроку США придумают какое-то политическое решение и вариант выхода из противостояния», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что удары США и Израиля по Ирану продлятся еще минимум две недели. Об этом написал Axios со ссылкой на источники из числа израильских и американских официальных лиц.