Раскрыты сроки продолжения ударов по Ирану

Axios: Удары США и Израиля против Ирана продлятся еще минимум две недели

Удары США и Израиля против Ирана продлятся еще минимум две недели. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники из числа израильских и американских официальных лиц.

«Официальные лица Израиля и США заявляют, что готовятся к нанесению ударов по Ирану еще как минимум в течение двух недель», — утверждается в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном завершится скоро, так как в стране практически не осталось целей для поражения.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Тегерана и Москвы.