15 марта 2026

Врач предупредила о таящейся в молоке скрытой угрозе

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина предупредила, что избыточное употребление молока может навредить здоровью. О том, какую скрытую угрозу может таить этот напиток, она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«У многих людей, особенно во взрослом возрасте, организм вырабатывает недостаточное количество фермента лактазы, необходимого для расщепления лактозы — молочного сахара. В этом случае употребление молочных продуктов может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование, диарею, боли и общий дискомфорт в ЖКТ», — рассказала врач.

Зарубина добавила, что у некоторых людей также может быть аллергия на белок коровьего молока. Она уточнила, что чаще всего такая проблема встречается у маленьких детей. Такая аллергия обычно проявляется высыпаниями, нарушениями пищеварения и коликами. Однако в редких случаях она может приводить к тяжелым аллергическим реакциям вплоть до анафилаксии.

По словам специалистки, в промышленном молоке также могут содержаться следы гормонов и антибиотиков, которые используют в животноводстве. Регулярное поступление этих веществ в организм человека теоретически может влиять на его гормональный баланс, уточнила доктор.

При этом врач подчеркнула, что молоко само по себе не является вредным продуктом. То, как оно повлияет на организм, во многом зависит от индивидуальных особенностей, состояния желудочно-кишечного тракта, возраста и общего рациона человека.

Ранее онколог Владимир Ивашков назвал россиянам безопасное для сердца количество кофе. По его мнению, без вреда для здоровья можно пить только до четырех чашек напитка в день.

