07:43, 15 марта 2026

Выступление румынской певицы на «Евровидении» оказалось под угрозой срыва

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Выступление румынской певицы Александры Кэпитэнеску на «Евровидении» оказалось под угрозой срыва. Ее могут снять с участия в конкурсе из-за романтизации насилия в песне, передает Romania Insider.

Композиция в жанре ню-метал, с которой планирует выступать исполнительница, называется Choke Me («Удуши меня»).

«Общественные организации и эксперты в области права требуют от Европейского вещательного союза (ЕВС) аннулировать результаты национального отбора или обязать певицу изменить текст, в котором фраза "удуши меня" повторяется 30 раз за три минуты», — говорится в публикации румынского СМИ.

