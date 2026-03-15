Выступление румынской певицы на «Евровидении» оказалось под угрозой срыва

Певицу Кэпитэнеску могут снять с «Евровидения» из-за романтизации насилия

Выступление румынской певицы Александры Кэпитэнеску на «Евровидении» оказалось под угрозой срыва. Ее могут снять с участия в конкурсе из-за романтизации насилия в песне, передает Romania Insider.

Композиция в жанре ню-метал, с которой планирует выступать исполнительница, называется Choke Me («Удуши меня»).

«Общественные организации и эксперты в области права требуют от Европейского вещательного союза (ЕВС) аннулировать результаты национального отбора или обязать певицу изменить текст, в котором фраза "удуши меня" повторяется 30 раз за три минуты», — говорится в публикации румынского СМИ.