Культура
13:59, 18 января 2026

Румынская певица извинилась за фразу на русском языке

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ragnar Singsaas / Getty Images

Румынская певица Паула Селинг извинилась за фразу на русском языке, сказанную во время национального отбора на «Евровидении-2026» в Кишиневе. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает издание ТАСС.

Во время конкурса Селинг произнесла фразу «Молодец, Молдова». После этого исполнительница подверглась критике со стороны ряда телеведущих, общественных и политических деятелей. В результате ей пришлось принести извинения.

В своем обращении певица завила, что является человеком, который плохо знает слова, используемые в обиходе. Селинг последнее время вращалась в разных кругах и сотрудничала со многими местными музыкантами. Она утверждает, что слышала это слово в качестве благодарности, поэтому тоже решила его использовать.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался по поводу положения русского языка на Украине. По словам дипломата, власти страны пытаются сделать его вне закона.

