Румынская певица извинилась за фразу на русском языке

Певица Селинг извинилась за фразу «Молодец, Молдова» на русском языке

Румынская певица Паула Селинг извинилась за фразу на русском языке, сказанную во время национального отбора на «Евровидении-2026» в Кишиневе. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает издание ТАСС.

Во время конкурса Селинг произнесла фразу «Молодец, Молдова». После этого исполнительница подверглась критике со стороны ряда телеведущих, общественных и политических деятелей. В результате ей пришлось принести извинения.

В своем обращении певица завила, что является человеком, который плохо знает слова, используемые в обиходе. Селинг последнее время вращалась в разных кругах и сотрудничала со многими местными музыкантами. Она утверждает, что слышала это слово в качестве благодарности, поэтому тоже решила его использовать.

