Бывший СССР
21:11, 15 марта 2026

Языковой омбудсмен Украины пожаловалась на «силу и наглость» русского языка

Языковой омбудсмен Ивановская: Украинцы легко усваивают русский язык
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на «силу и наглость» русского языка, ее слова приводит «Страна.ua».

Она призвала нейролингвистов исследовать структуру и специфику языка, отметив, что украинцы легко усваивают русский язык.
«Это происходит потому, что русский — язык силы, — отметила чиновник. — Русский язык равен наглости, такой вот надменности».

Ивановская рассказала, что во Львове дети начинают разговаривать по-русски, когда общаются с русскоязычными школьниками, а не наоборот.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой рассказала о «пагубном» влиянии русского языка. Она подчеркнула, что язык формирует восприятие войны и мира в общем.

