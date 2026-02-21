Украинская писательница рассказала о «пагубном» влиянии русского языка

Ницой: Если ты начинаешь говорить по-москальски, то перестаешь быть украинцем

Украинская писательница Лариса Ницой в интервью YouTube-каналу «Говорить Великий Львів» рассказала о «пагубном» влиянии русского языка.

«Если ты начинаешь говорить по-москальски, то перестаешь быть украинцем, а становишься москалем», — отметила она.

Ницой подчеркнула, что язык формирует восприятие войны и мира в общем.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что русский язык «виноват» в ракетных ударах по Украине.

Осенью 2025 года сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность дать официальный статус русскому языку в рамках мирных переговоров. Также говорилось о возможной отмене закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ).