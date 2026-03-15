Захарова: Западная Европа превратилась в «голого короля» из сказки Андерсена

Западная Европа превратилась в «голого короля» из сказки Ганса Христиана Андерсена, ослепленного тщеславием. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «ТВ Центр».

«Конечно, Андерсена и "Новое платье короля", мне кажется, несколько напоминает. А правильнее сказать — предсказывает то, что будет с его родиной конкретно и с его в целом континентом, его западной частью, в будущем», — отметила она.

Как уточнила дипломат, «Западная Европа — это тот самый голый король, который, с одной стороны, был могущественным». Но при этом он «глуп и настолько болезненно, амбициозно подвержен внутренним страстям».

Кроме того, продолжила Захарова, «король» еще и сформировал такую систему лжи вокруг себя, что его готовы обманывать те, кто обязан говорить правду и утверждать на позиции здравомыслия.

Ранее Мария Захарова заявляла, что неудачные попытки президента Владимира Зеленского привлечь европейские страны к переговорам по урегулированию конфликта в первую очередь связаны с односторонней позицией ЕС, который отказался от прямого диалога с Россией.

В свою очередь, аналитик Дмитрий Тренин рассказал, что европейские лидеры «играют с ядерным огнем», идя на конфронтацию с Россией. По его словам, сейчас обстановка в мире спокойнее, чем во времена Карибского кризиса, однако ее нельзя назвать безопасной.