Жителя российского города оштрафовали за флаг с пентаграммой в окне

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 15 марта 2026Россия

В Саратове оштрафовали мужчину за флаг с перевернутой пентаграммой в окне
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Саратове мужчину оштрафовали за демонстрацию флага с перевернутой пентаграммой в окне. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В начале марта Заводской районный суд рассмотрел дело в отношении 36-летнего Ильи М. по обвинению в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Согласно материалам суда, мужчина вывесил на окне своей квартиры флаг с перевернутой пентаграммой», — говорится в сообщении.

В пентаграмму был вписан «сатанинский символ Бафомета в образе козлиной головы» (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено). Также на флаге были надписи «Левиафан».

Мужчина полностью признал свою вину. Суд принял решение оштрафовать его на две тысячи рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге Невский районный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя за продажу различных товаров с сатанинской символикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok