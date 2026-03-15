Жителя российского города оштрафовали за флаг с пентаграммой в окне

В Саратове оштрафовали мужчину за флаг с перевернутой пентаграммой в окне

В Саратове мужчину оштрафовали за демонстрацию флага с перевернутой пентаграммой в окне. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В начале марта Заводской районный суд рассмотрел дело в отношении 36-летнего Ильи М. по обвинению в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Согласно материалам суда, мужчина вывесил на окне своей квартиры флаг с перевернутой пентаграммой», — говорится в сообщении.

В пентаграмму был вписан «сатанинский символ Бафомета в образе козлиной головы» (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено). Также на флаге были надписи «Левиафан».

Мужчина полностью признал свою вину. Суд принял решение оштрафовать его на две тысячи рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге Невский районный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя за продажу различных товаров с сатанинской символикой.