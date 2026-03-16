18:05, 16 марта 2026Бывший СССР

102-летней казашке пожелали дожить до 100 лет

На референдуме в Казахстане 102-летней женщине пожелали дожить до 100 лет
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Голосование на референдуме. Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В Казахстане в референдуме по новой конституции приняла участие 102-летняя женщина. Об этом сообщает 24KG в Telegram.

Уточняется, что пенсионерка пришла на избирательный участок. Одну из самых возрастных участниц голосования встретили с теплотой.

«Сотрудники участка поблагодарили ее за активную гражданскую позицию и пожелали крепкого здоровья. Однако один из членов комиссии по привычке произнес стандартное пожелание — "дожить до 100 лет"», — передает издание.

16 марта стали известны итоги референдума в Казахстане. Сообщалось, что 87 процентов его участников поддержали новый проект конституции.

