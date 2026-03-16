77-летнего энерготерапевта отправили в тюрьму за лечение пациентки от депрессии сексом

В Великобритании пожилой мужчина назвался врачом и предложил пациентке вылечить депрессию при помощи секса. Об этом сообщает Daily Mirror.

Случай произошел в городе Брайтон. Женщина, страдавшая от депрессии и хронических болей, обратилась к 77-летнему Джеральду Пеку, который называл себя телесным и энергетическим терапевтом. Во время сеансов он убедил ее, что для лечения травмы необходим телесный контакт, а затем заявил, что проникновение — единственный способ снять напряжение. Поверив, что это часть терапии, пациентка соглашалась на встречи, во время которых Пек неоднократно насиловал ее.

Женщина несколько месяцев терпела домогательства, прежде чем решилась обратиться в полицию. После ее заявления Пек был арестован. Суд присяжных признал его виновным по пяти эпизодам сексуального насилия. 12 марта судья огласил приговор: 11 лет лишения свободы плюс компенсация жертве в размере 9730 фунтов стерлингов (более 1 миллиона рублей) на оплату психотерапии.

В сентябре 2025 года гастроэнтеролога из американского штата Нью-Йорк приговорили к 24 годам тюрьмы за изнасилования пациенток и женщин, с которыми он встречался. Мужчина накачивал своих жертв лекарствами и снимал изнасилования на камеру.

