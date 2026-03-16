Аксенов рассказал о влиянии возвращения Крыма на Россию

Аксенов: Возвращение Крыма изменило страну

Возвращение Крыма в Россию изменило всю страну. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Возвращение Крыма, мне кажется, всю нашу большую страну тоже изменило. В части того, что и население, и власти, и в целом все поверили в силы, в возможности, в то, что действительно справедливые вещи возможны», — пояснил он.

По словам политика, в марте 2014 года Крым почувствовал, что вся Россия и ее президент Владимир Путин встали на защиту полуострова. Этот порыв передался всей стране, добавил Аксенов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского о присоединении Крыма, назвав полуостров неотъемлемой частью России. Он заявил о гордости за жителей полуострова, которые 12 лет назад проголосовали на референдуме за присоединение к России.