19FortyFive: Атаки дешевых БПЛА Ирана истощают дорогостоящую систему ПВО США

Атаки Ирана с использованием дешевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) истощают дорогостоящие силы противовоздушной обороны (ПВО) США. Об этом сообщил военный эксперт Рубен Джонсон на американском портале 19FortyFive.

«По мере затягивания конфликта все чаще наблюдаются волны атак с использованием недорогого оружия, угрожающие истощить запасы дорогостоящих систем американской ПВО», — говорится в публикации.

Уточняется, что беспокойство вызывает низкая стоимость производства дронов Shahed по сравнению с более дорогим вооружением, которое используется для их уничтожения.

По данным издания, системы ПВО США задействуют ракеты-перехватчики для сбития подобных беспилотников, каждая из которых стоит от 3 до 12 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что в распоряжении Великобритании имеются боеприпасы, которых хватит лишь на несколько дней возможной войны. Отмечается, что постепенное сокращение государством расходов на оборону привело к тому, что Лондон не сможет сыграть заметной роли в случае полномасштабной войны.