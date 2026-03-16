11:56, 16 марта 2026Мир

Атаки дешевых дронов Ирана начали истощать дорогостоящую систему ПВО США

Варвара Кошечкина
Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Атаки Ирана с использованием дешевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) истощают дорогостоящие силы противовоздушной обороны (ПВО) США. Об этом сообщил военный эксперт Рубен Джонсон на американском портале 19FortyFive.

«По мере затягивания конфликта все чаще наблюдаются волны атак с использованием недорогого оружия, угрожающие истощить запасы дорогостоящих систем американской ПВО», — говорится в публикации.

Уточняется, что беспокойство вызывает низкая стоимость производства дронов Shahed по сравнению с более дорогим вооружением, которое используется для их уничтожения.

По данным издания, системы ПВО США задействуют ракеты-перехватчики для сбития подобных беспилотников, каждая из которых стоит от 3 до 12 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что в распоряжении Великобритании имеются боеприпасы, которых хватит лишь на несколько дней возможной войны. Отмечается, что постепенное сокращение государством расходов на оборону привело к тому, что Лондон не сможет сыграть заметной роли в случае полномасштабной войны.

    Последние новости

    Израиль объявил об уничтожении самолета верховного лидера Ирана. Борт разбомбили прямо в аэропорту

    Глава МИД Бельгии резко высказался об отношениях с Россией

    Генералов ВСУ описали фразой «уж лучше искусственный интеллект»

    Заболевшая раком блогерша Лерчек перестала ходить

    Назван дальнейший сценарий конфликта между Ираном и США

    В России резко подешевел один китайский кроссовер

    Россиянам пообещали снижение «коммуналки» весной

    Германия и Польша предложили Украине подождать 20 лет ради вступления в ЕС

    Миллиарды рублей потратят на ремонт одной из «сталинских» высоток Москвы

    В ЕС получили заверения от Украины по одному воспросу

    Все новости
