Стало известно об острой нехватке боеприпасов у союзника США

10:21, 16 марта 2026

Bloomberg: Британии хватит боеприпасов лишь на несколько дней возможной войны
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Боеприпасов, имеющихся в распоряжении Великобритании на данный момент, хватит лишь на несколько дней возможной войны. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«В конце холодной войны британская армия могла выставить пять дивизий. Сегодня она едва ли сможет собрать одну из 70 тысяч человек — причем боеприпасов едва хватит на несколько дней боевых действий», — говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что постепенное сокращение Великобританией расходов на оборону, начавшееся в 1990 году, привело к тому, что страна не сможет сыграть заметной роли в случае полномасштабной войны.

Ранее Лондон отклонил призыв президента США Дональда Трампа о помощи в разблокировании Ормузского пролива. Как утверждается, правительство Британии рассматривает возможность отправки беспилотных аппаратов для поиска мин, но не готово направить на Ближний Восток военные корабли.

