02:12, 16 марта 2026

Российский военный уничтожил украинский дрон из стрелкового оружия

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Рядовой Андрей Пименов лично уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из стрелкового оружия в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Как указали в ведомстве, российский военный наблюдал за воздушной обстановкой и увидел дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Когда БПЛА приблизился к зоне поражения, рядовой открыл огонь из оружия и уничтожил дрон противника», — отметили в министерстве.

После ликвидации беспилотника подразделение оперативно сменило занимаемую позицию.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России сбили датский беспилотник RQ-35 Heidrun ВСУ тараном.

