Девушка разорвала отношения после одной фразы бойфренда

Пользовательница Reddit с ником Euphoric-Mud-7922 рассказала о том, как рассталась со своим бойфрендом из-за одной произнесенной им фразы. По словам 26-летней девушки, до этого она позвонила своему избраннику по телефону, чтобы пожаловаться на проблемы со здоровьем.

«Я хотела рассказать ему, что у меня уже несколько дней кружится голова, возможно, из-за стресса, и я не знаю, что с этим делать. У меня возникает чувство, будто я падаю в обморок, но я не позволяю себе потерять сознание и иду дальше. При этом мне приходится очень сильно напрягаться, чтобы просто не упасть, пока я иду к дому», — описала проблему девушка.

Едва она начала разговор, бойфренд прервал ее, посоветовав ей перестать слишком много думать и зацикливаться на проблемах. В ответ на мысль, что у нее не получается это сделать, парень едко дал понять, что уж он-то точно не сможет ей помочь навести порядок в ее голове. Это взбесило девушку и она бросила трубку, однако затем успокоилась и перезвонила четверть часа спустя.

«Я сказала, что больше не хочу об этом говорить и предложила побеседовать о чем-нибудь другом. Однако он начал давить на меня, требуя продолжить рассказ о моих проблемах. На протяжении 15 минут я отказывалась возвращаться к теме, после чего он пригрозил, что ударится головой о стену, если я не расскажу», — написала автор.

В этот момент она вспомнила, как много лет назад слышала точно такую же фразу от другого человека — собственного отца. По словам девушки, он произнес ее, когда вместе с матерью автора искал в шкафу какие-то документы, а супруга мешала ему постоянными навязчивыми комментариями. Тогда глава семейства потребовал, чтобы она замолчала, иначе он ударит себя головой о стену.

«Тогда, будучи ребенком, я замерла и начала дрожать. Никто меня никогда не утешал, и это случалось часто, я всегда плакала часами из-за своего отца, и он даже несколько раз меня бил. После того как мой парень это сказал, меня снова затрясло. Я тут же позвонила его лучшему другу, объяснила ситуацию, насколько могла, и просто попросила его больше никогда со мной не связываться, а также заблокировала его везде», — заключила девушка.

