Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 16 марта 2026

Девушка разорвала отношения после одной фразы бойфренда

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrii Nekrasov / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Euphoric-Mud-7922 рассказала о том, как рассталась со своим бойфрендом из-за одной произнесенной им фразы. По словам 26-летней девушки, до этого она позвонила своему избраннику по телефону, чтобы пожаловаться на проблемы со здоровьем.

«Я хотела рассказать ему, что у меня уже несколько дней кружится голова, возможно, из-за стресса, и я не знаю, что с этим делать. У меня возникает чувство, будто я падаю в обморок, но я не позволяю себе потерять сознание и иду дальше. При этом мне приходится очень сильно напрягаться, чтобы просто не упасть, пока я иду к дому», — описала проблему девушка.

Едва она начала разговор, бойфренд прервал ее, посоветовав ей перестать слишком много думать и зацикливаться на проблемах. В ответ на мысль, что у нее не получается это сделать, парень едко дал понять, что уж он-то точно не сможет ей помочь навести порядок в ее голове. Это взбесило девушку и она бросила трубку, однако затем успокоилась и перезвонила четверть часа спустя.

«Я сказала, что больше не хочу об этом говорить и предложила побеседовать о чем-нибудь другом. Однако он начал давить на меня, требуя продолжить рассказ о моих проблемах. На протяжении 15 минут я отказывалась возвращаться к теме, после чего он пригрозил, что ударится головой о стену, если я не расскажу», — написала автор.

В этот момент она вспомнила, как много лет назад слышала точно такую же фразу от другого человека — собственного отца. По словам девушки, он произнес ее, когда вместе с матерью автора искал в шкафу какие-то документы, а супруга мешала ему постоянными навязчивыми комментариями. Тогда глава семейства потребовал, чтобы она замолчала, иначе он ударит себя головой о стену.

«Тогда, будучи ребенком, я замерла и начала дрожать. Никто меня никогда не утешал, и это случалось часто, я всегда плакала часами из-за своего отца, и он даже несколько раз меня бил. После того как мой парень это сказал, меня снова затрясло. Я тут же позвонила его лучшему другу, объяснила ситуацию, насколько могла, и просто попросила его больше никогда со мной не связываться, а также заблокировала его везде», — заключила девушка.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как пролетел полмира и был шокирован тем, что ему сказала его девушка. Он признался, что услышал от нее совершенно не те слова, которых ждал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Расход ракет, прибыль России от нефти и пауза в переговорах. Украина оказалась главным проигравшим из-за войны против Ирана

    Российский режиссер в третий раз не получил «Оскар»

    Трамп назвал условие будущей сделки с Ираном

    В Киеве ответили на слова Трампа о Зеленском

    Женщина отказалась заниматься сексом с бывшим мужем и поплатилась жизнью

    Девушка разорвала отношения после одной фразы бойфренда

    В Дубае сообщили о повреждении топливного резервуара в районе аэропорта

    Рядом с аэропортом Дубая вновь произошли взрывы

    Трамп предрек НАТО плохое будущее из-за Ормузского пролива

    Трамп опроверг сообщения о крушении американских самолетов-заправщиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok