09:48, 16 марта 2026

Директора российского парка львов пощадили из-за откушенного тигром пальца мальчика

ВС не нашел оснований для ужесточения обвинения директору парка «Тайган» Зубкову
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Олег Зубков

Олег Зубков. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда (ВС) России пощадила бессменного директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, осужденного за нападение тигра на шестилетнего мальчика, из-за которого ребенок лишился пальца на руке. Об этом сообщает «МК».

Инцидент произошел в сентябре 2021 года на территории парка. Мать с сыном вплотную подошли к барьеру вольера с тиграми, и один из них откусил большой палец на руке мальчика. Суд и следствие сочли, что первая защитная сетка была установлена с нарушением законодательных требований для зоопарков — менее 1 метра от основного вольера, уточняет РАПСИ.

Зубкова приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей за оказание услуг, не отвечающих мерам безопасности. Позже он получил один год лишения свободы условно, но от наказания его освободили в связи с истечением сроков давности. Однако кассационный суд посчитал, что действия директора зоопарка следует квалифицировать по более тяжкому составу преступления. Но высшая судебная инстанция не согласилась с такой позицией и оставила приговор.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов наградил спасших директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова при нападении льва.

