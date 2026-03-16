Директора российского парка львов пощадили из-за откушенного тигром пальца мальчика

ВС не нашел оснований для ужесточения обвинения директору парка «Тайган» Зубкову

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда (ВС) России пощадила бессменного директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, осужденного за нападение тигра на шестилетнего мальчика, из-за которого ребенок лишился пальца на руке. Об этом сообщает «МК».

Инцидент произошел в сентябре 2021 года на территории парка. Мать с сыном вплотную подошли к барьеру вольера с тиграми, и один из них откусил большой палец на руке мальчика. Суд и следствие сочли, что первая защитная сетка была установлена с нарушением законодательных требований для зоопарков — менее 1 метра от основного вольера, уточняет РАПСИ.

Зубкова приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей за оказание услуг, не отвечающих мерам безопасности. Позже он получил один год лишения свободы условно, но от наказания его освободили в связи с истечением сроков давности. Однако кассационный суд посчитал, что действия директора зоопарка следует квалифицировать по более тяжкому составу преступления. Но высшая судебная инстанция не согласилась с такой позицией и оставила приговор.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов наградил спасших директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова при нападении льва.