17:29, 16 марта 2026Мир

Дмитриев иронично оценил идею Каллас об отправке кораблей в Ормузский пролив

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал озвученные верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас планы об отправке кораблей в Ормузский пролив. Об этом он написал в соцсети X.

«Мы все затаив дыхание ждем, когда на этой решающей встрече появятся прорывные, разумные решения», — написал Дмитриев.

Поводом для иронии стало заявление Каллас о том, что главы МИД союза обсуждают возможность отправки своих военных кораблей в этот стратегически важный район Персидского залива.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить корабли в Ормузский пролив. Все пять стран прямо или косвенно отказали американскому лидеру.

