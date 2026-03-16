08:58, 16 марта 2026

Двое россиян ответили за жестокую расправу над матерью ребенка-инвалида

Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Красноярского края»

В Красноярске суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима двоих местных жителей за расправу над 19-летней матерью ребенка-инвалида. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Также с осужденных взыскано по миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшей.

Трагедия произошла в мае 2025 года. Девушка с маленьким ребенком плакала около магазина. Ее заметил 43-летний прохожий и, узнав, что ей некуда идти, предложил переночевать в его квартире, где он проживал вместе с 61-летним соседом.

Ночью компания решила выпить, тогда между ними произошел конфликт. Старший из мужчин ударил девушку кулаком в шею, отчего она потеряла сознание. Вместо того чтобы вызвать скорую, злоумышленники решили инсценировать несчастный случай. Они положили молодую россиянку на подоконник и выбросили из окна. Ее нашли прохожие и вызвали скорую, но врачам спасти девушку уже не удалось.

После преступления злоумышленники продолжили выпивать. Ребенок все это время лежал на диване и плакал. Спустя 20 минут один из мужчин вызвал полицию, но не для того, чтобы признаться в содеянном, а чтобы передать малыша. При этом он солгал, заявив, что нашел ребенка на улице.

Ранее сообщалось, что россиянин, который выбросил трехлетнюю дочь из окна, избежит тюрьмы.

