19:27, 16 марта 2026Россия

Единственный выживший пассажир упавшего в реку в Петербурге автобуса добился компенсации

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС России / ТАСС

Единственный выживший пассажир автобуса, в 2024 году упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, Александр Тверитнев добился компенсации морального вреда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Автобус с пассажирами рухнул в Мойку с Поцелуева моста 10 мая. Жертвами аварии стали семь человек. Как рассказывал Тверитнев, вода мгновенно заполнила транспортное средство. В результате выжили только он и водитель Рахматшох Курбонов.

В своем иске к Курбонову и перевозчику ООО «Такси» Тверитнев подчеркнул, что его здоровью был причинен тяжкий вред. В результате суд взыскал в пользу пострадавшего 500 тысяч рублей с водителя и 1 миллион рублей с компании, владевшей автобусом.

Ответчик Курбонов в данный момент отбывает наказание в колонии общего режима, куда его на шесть лет заключил суд. На пять лет колонии также осудили начальника автоколонны компании-перевозчика Джахангира Адалет оглы Халилова, который в день аварии составлял рабочий график, допустив выход на линию не отдохнувшего водителя.

    Последние новости

    В США обвинили Иран в завышенных ценах на нефть

    Погрязших в долгах россиян уличили в инфантильности

    Молитвослов закрыл сердце участника СВО от осколка украинского снаряда

    Пропавший в Таиланде после ссоры с девушкой россиянин нашелся в иммиграционной полиции

    Названа причина плохого сна у женщин

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за рыбалку

    Единственный выживший пассажир упавшего в реку в Петербурге автобуса добился компенсации

    Стало известно о задержаниях высокопоставленных офицеров СБУ

    Разведенный принц женился во второй раз

    «Ростех» сможет самостоятельно выбирать данные из отчета для публикации

    Все новости
