12:26, 16 марта 2026

Европе спрогнозировали энергетический шок из-за войны в Иране

WSJ: У европейских стран нет денег для смягчения последствий энергокризиса
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Внушительные объемы госдолга ряда ведущих стран Евросоюза (ЕС) и Великобритании максимально затруднят им выход из энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В отличие от предыдущих нескольких экономических катаклизмов, спровоцированных пандемией коронавируса и началом боевых действий на Украине, выйти из нынешнего кризиса европейским странам будет максимально трудно. Рекордные за последние десятилетия размеры долговых обязательств поставили лидеров ЕС (Францию и Германию), а также Великобританию в сложное положение.

В сложившихся реалиях затраты европейского бизнеса (промышленников, аграриев) с большой долей вероятности продолжат расти из-за стремительного удорожания энергоносителей (нефти, газа). Бюджетных ресурсов для поддержки проблемных отраслей при таком раскладе может не хватить. Все это в конечном счете рискует замедлить и без того невысокие темпы роста экономики еврозоны, которая еще не до конца оправилась от последствий предыдущих кризисов.

Если раньше власти вышеуказанных стран могли выделять из бюджетов значительные суммы денег для компенсации негативных последствий от экономических шоков, то теперь их финансовые возможности сильно ограничены. Объем госдолга Великобритании и Франции достиг рекордных значений за последние 60 лет. Погасить обязательства представляется серьезной проблемой из-за высоких процентных ставок.

В случае дальнейшего роста мировых цен на нефть, предупредил аналитик Нил Ширинг, экономика ЕС рискует погрузиться в рецессию. Точкой входа в полноценный кризис для региона, по словам эксперта, станет стоимость сырья выше 125 долларов за баррель. К настоящему времени котировки успели превысить 105 долларов. Если блокада Ормузского пролива затянется надолго, предупредили аналитики Goldman Sachs, цена эталонной североморской марки Brent может подскочить до 145 долларов.

