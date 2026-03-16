19:55, 16 марта 2026Мир

Профессор Малинен: Политика русофобии обрекла Финляндию на острый кризис
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Политика русофобии и решение закрыть границу с Россией обрекли Финляндию на острый экономический кризис. Об этом на своей странице в соцсети Х рассказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Ситуацию, естественно, усугубляет то, что наши лидеры, в своей великой мудрости, закрыли восточную границу с Россией. Если бы наше правительство действительно заботилось о стране, оно бы заранее осознало, что Россия во время предстоящего мирового кризиса, вероятно, окажется одним из немногих государств с избытком ресурсов», — отметил эксперт.

По словам Малинена, антироссийский курс привел его страну, и в особенности столицу Хельсинки, к тяжелейшей рецессии. «Улицы опустеют, а небольшие магазины, кафе и рестораны будут испытывать трудности и разоряться», — резюмировал он.

Ранее Малинен призвал финские власти срочно восстанавливать отношения с Россией для своего спасения.

