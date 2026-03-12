Малинен: Финляндия стоит на грани эпического кризиса, только РФ может ей помочь

Финляндия стоит на грани катастрофического кризиса, ей необходимо срочно восстанавливать отношения с Россией для своего спасения. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Я призываю правительство Финляндии немедленно нормализовать отношения с Россией и открыть нашу восточную границу. Из-за закрытия Ормузского пролива мы приближаемся к эпическому кризису», — написал он.

По словам эксперта, Европейский союз (ЕС) не сможет помочь Финляндии, в то время как у России имеются огромные ресурсы для поддержки страны. Малинен также призвал власти Финляндии спасти государство.

Ранее Туомас Малинен заявил, что президенту Финляндии Александру Стуббу необходимо возобновить отношения с Россией во избежание масштабного кризиса. Он отметил, что главе Финляндии нужно немедленно связаться с Кремлем для нормализации отношений между Москвой и Хельсинки.