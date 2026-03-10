В Финляндии обратились к президенту с призывом насчет России

Малинен: Президент Финляндии Стубб должен наладить отношения с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб должен наладить отношения с Россией во избежание масштабного кризиса. С таким призывом к главе государства обратился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

По его мнению, финскому лидеру необходимо немедленно связаться с российской стороной для нормализации отношений между Москвой и Хельсинки. «Нефтяной, энергетический и кризис удобрений будут масштабными. Нам нужна Россия прямо сейчас!» — подчеркнул эксперт.

В феврале Стубб заявил, что российский президент Владимир Путин «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине. Как утверждает глава Финляндии, в последние годы России удалось занять «лишь малую часть украинской территории».