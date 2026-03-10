Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 10 марта 2026Мир

В Финляндии обратились к президенту с призывом насчет России

Малинен: Президент Финляндии Стубб должен наладить отношения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Roni Rekomaa / Globallookpress.com

Президент Финляндии Александр Стубб должен наладить отношения с Россией во избежание масштабного кризиса. С таким призывом к главе государства обратился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

По его мнению, финскому лидеру необходимо немедленно связаться с российской стороной для нормализации отношений между Москвой и Хельсинки. «Нефтяной, энергетический и кризис удобрений будут масштабными. Нам нужна Россия прямо сейчас!» — подчеркнул эксперт.

В феврале Стубб заявил, что российский президент Владимир Путин «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине. Как утверждает глава Финляндии, в последние годы России удалось занять «лишь малую часть украинской территории».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение про чад и бухозуд

    Екатерина Варнава опубликовала полуобнаженное фото в честь праздника

    Таксист в Москве надругался над пассажиркой

    Зеленский назвал возможное место проведения новых переговоров с Россией

    В Германии сообщили о панике в Киеве из-за Ирана

    В ООН прокомментировали удар ВСУ по Брянску

    В Финляндии обратились к президенту с призывом насчет России

    Владелец «Акрона» упрекнул Дзюбу за высказывания в СМИ

    Американский министр заявил о прорыве блокады Ормузского пролива и удалил пост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok