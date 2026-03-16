14:56, 16 марта 2026

«Газпром» собрался выпускать стиральные машины на заводе Bosch

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

После восстановления производства холодильников на бывшем заводе Bosch в России компания «Газпром бытовые системы», под управлением которой находится российское юридическое лицо Bosch, готовится начать выпуск стиральных машин. Об этом со ссылкой на представителя компании пишет РИА Новости.

ООО «БСХ бытовые приборы» перешло под управление дочерней компании «Газпрома» в 2024 году. С мая 2025-го предприятие выпустило уже более 30 тысяч холодильников под своей маркой Darina под брендами Weissgauff и Kuppersberg в рамках контрактного производства.

В результате чистая прибыль компании по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) за прошлый год составила 192,5 миллиона рублей. В 2024-м завод получил убыток в размере 1,72 миллиарда рублей.

В текущем году компания хочет довести выпуск холодильников до 100 тысяч единиц, а в 2027-м — до 220 тысяч. На конец прошлого года был налажен выпуск более 30 моделей холодильников различного функционала и цветовой гаммы.

«БСХ Бытовые приборы» работает в России с 1994 года. Оба ее завода расположены в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. После начала боевых действий на Украине Bosch свернула производство техники.

