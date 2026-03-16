«Газпром» собрался выпускать стиральные машины на заводе Bosch

«Газпром» анонсировал возобновление выпуска стиральных машин на заводе Bosch

После восстановления производства холодильников на бывшем заводе Bosch в России компания «Газпром бытовые системы», под управлением которой находится российское юридическое лицо Bosch, готовится начать выпуск стиральных машин. Об этом со ссылкой на представителя компании пишет РИА Новости.

ООО «БСХ бытовые приборы» перешло под управление дочерней компании «Газпрома» в 2024 году. С мая 2025-го предприятие выпустило уже более 30 тысяч холодильников под своей маркой Darina под брендами Weissgauff и Kuppersberg в рамках контрактного производства.

В результате чистая прибыль компании по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) за прошлый год составила 192,5 миллиона рублей. В 2024-м завод получил убыток в размере 1,72 миллиарда рублей.

В текущем году компания хочет довести выпуск холодильников до 100 тысяч единиц, а в 2027-м — до 220 тысяч. На конец прошлого года был налажен выпуск более 30 моделей холодильников различного функционала и цветовой гаммы.

«БСХ Бытовые приборы» работает в России с 1994 года. Оба ее завода расположены в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. После начала боевых действий на Украине Bosch свернула производство техники.