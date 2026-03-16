Генералов ВСУ описали фразой «уж лучше искусственный интеллект»

Лейтенант ВСУ Алекс предложил рассказать генералам про ChatGPT

Полковникам и генералам Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует рассказать про ChatGPT, чтобы искусственный интеллект помог им руководить боевыми действиями. Такое решение предложил лейтенант украинских войск с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

При этом он сыронизировал, что применение таких технологий не сделает хуже, потому что искусственный интеллект лучше, чем его отсутствие.

«Надо рассказать некоторым нашим полковникам и генералам, возможно солдат Джипитенко поможет им нормально руководить подразделениями и боевыми действиями. Потому что наверняка уж лучше искусственный интеллект, чем его отсутствие», — написал он.

Ранее стало известно, что российские хакеры из группировки Dark Warios добыли секретную базу телефонных номеров офицеров ВСУ. Отмечается, что в документе содержалось около 1,5 тысячи имен, фамилий и номеров стационарных телефонов, а также устройств, использующихся для специальной связи в ВСУ.

