Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 16 марта 2026

Генералов ВСУ описали фразой «уж лучше искусственный интеллект»

Лейтенант ВСУ Алекс предложил рассказать генералам про ChatGPT
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: John Moore / Getty Images

Полковникам и генералам Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует рассказать про ChatGPT, чтобы искусственный интеллект помог им руководить боевыми действиями. Такое решение предложил лейтенант украинских войск с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

При этом он сыронизировал, что применение таких технологий не сделает хуже, потому что искусственный интеллект лучше, чем его отсутствие.

«Надо рассказать некоторым нашим полковникам и генералам, возможно солдат Джипитенко поможет им нормально руководить подразделениями и боевыми действиями. Потому что наверняка уж лучше искусственный интеллект, чем его отсутствие», — написал он.

Ранее стало известно, что российские хакеры из группировки Dark Warios добыли секретную базу телефонных номеров офицеров ВСУ. Отмечается, что в документе содержалось около 1,5 тысячи имен, фамилий и номеров стационарных телефонов, а также устройств, использующихся для специальной связи в ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok