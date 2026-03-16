Германия и Польша предложили Украине подождать 20 лет ради вступления в ЕС

Вице-премьер Украины Качка: Германия считает, что Киев вступит в ЕС через 20 лет

Германия, Польша, Италия и Венгрия считают, что Украине потребуется 20 лет для вступления в Евросоюз (ЕС). О предложении европейцев подождать несколько десятилетий рассказал украинский вице-премьер-министр Тарас Качка, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Такие страны, как Германия, говорят: смотрите, в силу того, что это сверхважная для нас история, нам нужно доверие. Поэтому вы проведете свои реформы, и нам нужно условно 20 лет, чтобы вы "отстоялись"», — заявил чиновник.

Он добавил, что Киев не может ждать не только 20, но даже 10 лет ради вступления в ЕС.

Ранее стало известно, что страны ЕС решили не злить президента США Дональда Трампа ради Украины. Европейцы опасаются публично реагировать на американские удары по Ирану и предпринимать какие-либо шаги, которые могут подтолкнуть Вашингтон к отказу от поддержки Украины.