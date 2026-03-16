Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 16 марта 2026

Германия и Польша предложили Украине подождать 20 лет ради вступления в ЕС

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Германия, Польша, Италия и Венгрия считают, что Украине потребуется 20 лет для вступления в Евросоюз (ЕС). О предложении европейцев подождать несколько десятилетий рассказал украинский вице-премьер-министр Тарас Качка, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Такие страны, как Германия, говорят: смотрите, в силу того, что это сверхважная для нас история, нам нужно доверие. Поэтому вы проведете свои реформы, и нам нужно условно 20 лет, чтобы вы "отстоялись"», — заявил чиновник.

Он добавил, что Киев не может ждать не только 20, но даже 10 лет ради вступления в ЕС.

Ранее стало известно, что страны ЕС решили не злить президента США Дональда Трампа ради Украины. Европейцы опасаются публично реагировать на американские удары по Ирану и предпринимать какие-либо шаги, которые могут подтолкнуть Вашингтон к отказу от поддержки Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok