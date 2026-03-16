01:00, 16 марта 2026

Гибель последнего и старейшего в мире самолета Boeing KC-747 сняли на видео

Гибель последнего и старейшего в мире самолета Boeing KC-747 Военно-воздушных сил Ирана в результате израильского удара сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал AviaNews.

Отмечается, что заправщик с бортовым номером 5-8107 был поражен в аэропорту Мехрабад в Тегеране в ночь с 6 на 7 марта, запись появилась в сети. На ней борт полностью охвачен огнем.

Самолет Boeing KC-747 является последним в мире и самым старым из находящихся в эксплуатации, рассказали авторы публикации. Первый полет воздушное судно совершило 8 апреля 1971 года как пассажирский лайнер, через четыре года его переоборудовали в топливозапращик. В 1975 году шах Реза Пехлеви приобрел для Ирана 12 подержанных лайнеров, в том числе и этот.

Ранее стало известно, что США потеряли самолет-заправщик KC-135 во время операции против Ирана «Эпическая ярость». Второй борт получил повреждения и смог сесть в Израиле.

