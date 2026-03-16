Глава Генштаба рассказал о создании полосы безопасности в зоне СВО

20:25, 16 марта 2026Россия

Герасимов заявил о создании полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России создают полосу безопасности в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — сказал он.

Герасимов также отметил, что за март «Север» взял под контроль пять населенных пунктов: Бобылевка, Рогозное, Червоная Заря и Малая Бобылевка в Сумской, Круглое в Харьковской областях.

В феврале Герасимов заявлял, что бойцы группировки войск «Север» продолжили расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

