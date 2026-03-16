Глуховский спешно избавился от двух квартир в центре Москвы

Shot: Писатель Глуховский продал две квартиры в Москве со скидкой 90 млн рублей

Писатель Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) спешно избавился от двух квартир в центре столицы с большой скидкой. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Речь идет о двух объектах метражом 144,6 и 105,6 «квадрата», расположенных в 10 минутах от Кремля на Петровке — их писатель приобрел осенью 2020 года. Летом 2023-го, после того, как ему заочно назначили восемь лет колонии по делу о фейках о Российской армии, Глуховский переписал недвижимость на свою мать.

По информации канала, сделка прошла осенью 2025 года. Уточняется, что Глуховский хотел выручить с нее 210 миллионов, но из-за того, что продать жилье нужно было срочно, цену пришлось снизить. В результате новый собственник отдал за две квартиры 120 миллионов рублей.

На данный момент у писателя осталась еще одна недвижимость в центре Москвы, в жилом комплексе White Khamovniki. По документам ею владеет его мать.

Летом 2025 года сообщалось, что приставы арестовали квартиру Глуховского на Кутузовском проспекте за долги по «коммуналке».