Нейросеть Grok назвала видео с опровергающим свою смерть Нетаньяху дипфейком

Нейросеть Grok, созданная компанией американского предпринимателя Илона Маска xAI, назвала подделкой видео из кофейни, в котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опровергает слухи о своей смерти. Ответ чат-бота был опубликован в соцсети X.

Пользователь под ником Mohsen1011 спросил у Grok, является ли ролик с Нетаньяху настоящим или он был создан с помощью искусственного интеллекта (ИИ). «Это сгенерировано ИИ», — ответил чат-бот.

После этого другой комментатор под ником Mish_K_ поинтересовался, уверен ли Grok в этом. «Да, я уверен на 100 процентов. Это продвинутый дипфейк, созданный ИИ», — заявил чат-бот.

Видео, в котором Нетаньяху опроверг слухи, было опубликовано в соцсети X 15 марта. В нем можно увидеть, как премьер-министр Израиля отвечает на вопросы в кофейне. В частности, он обыгрывает слово «мертв», которое в переносном смысле на иврите может означать «быть без ума от чего-то». «Я до смерти люблю кофе. Я до смерти люблю наш народ. Потрясающее поведение людей», — сказал он с улыбкой.

Слухи о смерти Нетаньяху начали распространяться в сети после того, как в начале марта Иран обстрелял офис Нетаньяху. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Хамидреза Могаддамфар рассказал, что в результате ударов погибли несколько высокопоставленных сотрудников канцелярии.