Иран пригрозил США «горами пепла»

ВС Ирана: Нефтяные объекты региона станут горой пепла, если США атакуют Харк

Нефтегазовые объекты Ближнего Востока станут «горами пепла», если США решат атаковать иранский остров Харк. Об этом предупредил официальный представитель Генерального штаба армии Ирана Абольфазль Шекарчи, передает агентство Fars.

«Если США нападут на объекты острова Харк и его нефтяной терминал, сразу же все нефтегазовые объекты стран, откуда была совершена атака, превратятся в горы пепла», — сказал военачальник.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных. «Это будет означать "экономический нокаут режима" — по сути, прекращение финансирования Тегерана», — отметил портал Axios.