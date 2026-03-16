01:37, 16 марта 2026Мир

В Британии заявили о переходе от США к Ирану инициативы в войне

Guardian: Перекрывший Ормузский пролив Иран отобрал у США инициативу в войне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Иран, перекрыв Ормузский пролив, отобрал инициативу в войне у США, пишет британская газета The Guardian.

Издание отметило, что решение о возобновлении судоходства могут принять только в Тегеране. В статье напомнили, что одна иранская ракета, мина или небольшая лодка, загруженная взрывчаткой, будут иметь разрушительный эффект.

По словам профессора Лондонского королевского колледжа Питера Нойманна, уже несколько дней США не могут найти ответ на закрытие Ормузского пролива. «Думаю, теперь инициатива перешла к иранцам», — подчеркнул он.

Ранее Франция и Италия вступили в переговоры с Ираном, чтобы обеспечить безопасный проход своих судов через Ормузский пролив. Как сообщается, переговоры пока находятся на ранней стадии и не гарантируют конкретных результатов.

