Из-за удара ВСУ по микроавтобусу в российском регионе пострадали два человека

В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали микроавтобус в селе Ржевка Белгородской области. В результате пострадали два человека, сообщили в региональном оперативном штабе.

«Двое пострадавших были доставлены в Шебекинскую ЦРБ бойцами самообороны», — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина получил мелкие осколочные ранения лица, у женщины диагностировали баротравму. Сейчас их транспортируют в городскую больницу.

Транспорт также получил повреждения.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 113 украинских беспилотников над регионами России.