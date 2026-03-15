21:23, 15 марта 2026Россия

В России отразили массированную воздушную атаку ВСУ

Минобороны рассказало об уничтожении 113 дронов ВСУ над регионами России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

За шесть часов — с 14:00 до 20:00 по московскому времени — над регионами России было уничтожено 113 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Больше всего летательных аппаратов системы противовоздушной обороны сбили над территорией Брянской области — 73. Еще 18 беспилотников ликвидировали над территорией Московского региона. Отмечается, что 14 из них летели на Москву. Кроме того, семь дронов уничтожили в небе над Калужской областью, шесть — над Смоленской областью, пять — над Курской областью.

Также по одному украинскому дрону сбили над территориями Белгородской, Тверской, Ярославской областей и над акваторией Черного моря.

Днем 15 марта оборонное ведомство сообщало о ликвидации 125 беспилотников ВСУ.

