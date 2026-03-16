09:11, 16 марта 2026

Количество банкоматов в России упало до минимума

Кирилл Луцюк

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

По итогам 2025 года в России количество банкоматов упало до самого низкого с 2010 года значения. Эти данные Банка России процитировало РИА Новости.

На 1 января 2026 года в стране насчитали 138 028 таких аппаратов. В середине 2010 года речь шла о 139 тысячах.

В 2025 году число банкоматов упало на 5,9 тысячи, что стало минимальным темпом сокращения с 2020 года, когда падение оценивали в 2,6 тысячи. В 2024 году сеть лишилась семи тысячи устройств, а в 2023 — сразу 29 тысяч.

Отмечается, что данная тенденция наблюдается в России последние десять лет.

Ранее заместитель министра внутренних дел России Андрей Храпов предложил ввести ограничения на выдачу наличных в отделениях банков в случае, если сотрудник заподозрит, что клиент находится под влиянием мошенников. Силовик считает, что в подозрительных ситуациях надо отдавать не более 50 тысяч рублей.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков согласился с необходимостью установления лимита в миллион рублей в месяц на внесение наличных на счет физическими лицами через банкомат.

