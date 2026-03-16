19:39, 16 марта 2026Экономика

Россиян вынудили три недели ходить по раскаленному из-за аварии полу

Жителям Комсомольска пришлось три недели ходить по раскаленному от кипятка полу
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Жителям Комсомольска пришлось полмесяца ходить по полу, раскалившемуся от кипятка. Причиной стала коммунальная авария, передает Telegram-канал Mash.

Трубу прорвало в доме по улице Жигулевской еще в конце февраля. Коммунальщики отключили батареи, однако спустя некоторое время вернули тепло в квартиры, в результате чего кипяток вновь хлынул в подвал. За три недели ремонтные работы так и не начали, управляющая компания постоянно сдвигала сроки. Сильнее всего кипяточный потоп сказался на квартирах на первом этаже, там проживают две семьи с грудничком и годовалым ребенком. Все это время им приходится мириться с сыростью и плесенью в квартирах. Пол в комнатах вздулся, а от кипятка раскалился настолько, что жильцы боятся обжечь ноги. Вдобавок в санузле завелись блохи и черви. В УК заверили, что новая труба уже куплена и вскоре будет установлена.

Ранее в другом российском городе, Челябинске, из-за прорыва трубы отопления дом превратился в баню. Потоп длился на протяжении трех дней, заполнив горячей водой первые этажи. При этом ни заявки в УК, ни обращения в Госжилинспекцию не принесли результата.

