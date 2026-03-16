В российском городе снег оставил без крыши объект культурного наследия

15:32, 16 марта 2026

В Уфе снег проломил крышу дома XIX века
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Мухаметкулов / РИА Новости

В Уфе скопившийся снег оставил без крыши дом XIX века постройки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Снег повредил крышу исторического дома Стахеевых на улице Коммунистической в центре города. Под весом сугробов в здании проломился настил и обвалился чердак. Несмотря на давность постройки, в доме продолжали жить люди. Так, одной из жительниц дома на помощь пришел внук: часть наледи он скинул самостоятельно, но для других работ вызвал спасателей МЧС. Бабушку уфимец забрал к себе. По словам местных жителей, снег с кровли здания не убирали ни разу за всю зиму. При этом дом признан объектом культурного наследия.

Ранее в подмосковной Балашихе глыба льда рухнула и снесла ограждения крыши жилой многоэтажки. Одна из горожанок, заметив сдвигающуюся вниз снежную лавину, успела за несколько мгновений до происшествия предупредить жильцов дома и даже позвонить диспетчерам, однако ответа не дождалась. Когда же снег сошел, прибывшие на место специалисты лишь зафиксировали случившееся на камеру и уехали.

