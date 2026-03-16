Лавров обратил внимание на угрожающий проект США

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:10, 16 марта 2026

Лавров: Проект создания глобальной системы ПРО «Золотой купол» несет угрозу
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Изображение: Eriknadir / Wikipedia

Проект США по созданию глобальной системы ПРО «Золотой купол» несет угрозу мировой стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении, опубликованном в Telegram-канале МИД.

«Значительную угрозу для стратегической стабильности несет реализация проекта создания американской системы глобальной ПРО "Золотой купол", предусматривающей развертывание ударных средств перехвата космического базирования уже к 2028 году», — подчеркнул глава МИД.

Лавров добавил, что деструктивные действия США и их союзников заметно увеличивают риски милитаризации космоса.

Ранее Лавров заявил, что США оставили без внимания предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok