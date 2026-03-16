Лавров обратил внимание на угрожающий проект США

Лавров: Проект создания глобальной системы ПРО «Золотой купол» несет угрозу

Проект США по созданию глобальной системы ПРО «Золотой купол» несет угрозу мировой стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении, опубликованном в Telegram-канале МИД.

«Значительную угрозу для стратегической стабильности несет реализация проекта создания американской системы глобальной ПРО "Золотой купол", предусматривающей развертывание ударных средств перехвата космического базирования уже к 2028 году», — подчеркнул глава МИД.

Лавров добавил, что деструктивные действия США и их союзников заметно увеличивают риски милитаризации космоса.

Ранее Лавров заявил, что США оставили без внимания предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).