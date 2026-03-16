Лавров обратил внимание на угрожающий проект США

Проект США по созданию глобальной системы ПРО «Золотой купол» несет угрозу мировой стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
«Значительную угрозу для стратегической стабильности несет реализация проекта создания американской системы глобальной ПРО "Золотой купол", предусматривающей развертывание ударных средств перехвата космического базирования уже к 2028 году», — подчеркнул глава МИД.
Лавров добавил, что деструктивные действия США и их союзников заметно увеличивают риски милитаризации космоса.
Ранее Лавров заявил, что США оставили без внимания предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).